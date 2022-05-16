بعد تخيير الصدر أقطاب محوره.. “إنقاذ وطن” يحسم مصير بقائه مع زعيم التيار الصدري

2022/05/16 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في تحالف “انقاذ وطن” مهدي عبدالكريم، اليوم الاثنين، على ذهاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المعارضة لمدة 30 يوماً.

وقال عبدالكريم، ان “ذهاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المعارضة لمدة 30 يوما بهدف إعطاء فرصة جديدة للقوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً وان هذه المعارضة ستكون برلمانية من خلال المراقبة والتشريع وليس العرقلة”.

وبين ان “الحديث عن ترك التيار الصدري كتحالف السيادة او الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتشكيل حكومة مع اطراف غير التيار غير صحيحة ونحن في تحالف واحد وقرارتنا واحدة ولا تراجع عن هذا التحالف رغم كل الضغوطات والمغريات”.

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