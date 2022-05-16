بسبب مشاجرة بينهما .. اب يقتل ابنه رمياً بالرصاص جنوبي ميسان

2022/05/16 | 12:59 - المصدر: وكالة خبر

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القت قوات الشرطة في ميسان القبض على اب قتل ابنه رمياً بالرصاص ، بسبب مشاجرة جرت بينهما في احدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوبي المحافظة.

وقالت شرطة ميسان في بيان :” ان الجاني القي القبض عليه بعد ساعتين من تنفيذ جريمته “، مبينة :” ان سبب القتل هو رفض ابنه الامتثال لطلبه بعدم اطلاق النار على جاره اثر مشاجرة حدثت بينهما “.

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