2022/05/16 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر هل كان غزو الروس لأوكرانيا..تعديلا للحاضر ..أم تصويبا للماضي..؟وهل يبدو ذلك في الإمكان..؟!،،،،،،،،،ما الذى انتاب بوتين من نوازع ..



تبريرا للغزو..؟وهل رأي نفسه في المرآة بقلادة القيصر..مهيمنا علي نصف قارة ( آسيا وأوربا )..؟أم متقلدا نياشين ستالين ..



إبان دحر النازى..؟أم ممسكا مشرط الجراح لاستئصال ورم خبيثمن جسد مجاورعليل ..؟أم مرتديا روب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل كان غزو الروس لأوكرانيا.. تعديلا للحاضر ..أم تصويبا للماضي..؟ وهل يبدو ذلك في الإمكان..؟! - بشير صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل كان غزو الروس لأوكرانيا.. تعديلا للحاضر ..أم تصويبا للماضي..؟ وهل يبدو ذلك في الإمكان..؟! - بشير صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).