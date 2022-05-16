القرآن محاولة لقراءة مغايرة 56 - ضياء الشكرجي

2022/05/16 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي قولوا آمَنّا بِاللهِ وَما أُنزِلَ إِلَينا وَما أُنزِلَ إِلى إِبراهيمَ وَإِسماعيلَ وَإِسحاقَ وَيَعقوبَ وَالأَسباطِ وَما أوتِيَ موسى وَعيسى وَما أوتِيَ النَّبِيّونَ مِن رَّبِّهِم لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّنهُم وَنَحنُ لَهُ مُسلِمونَ (136)وما هذا إلا تعبير آخر لعبارة «كونوا مُسلِمينَ تُفلِحوا»، وقد عيب آنفا عليهم قولهم، إن كانوا قد قالوه «كونوا هودًا أَو نَصارى تُفلِحوا».فَإِن آمَنوا بِمِث ......





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