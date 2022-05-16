عقل جامح و فكر غير معتاد - محمد حسين يونس



عقل جامح و فكر غير معتاد - محمد حسين يونس
2022/05/16 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في العالم عدد لا يمكن حصره من الأديان و المذاهب و الشيع التي يعتنقها سكان الكوكب ..

و كل منهم يعتقد أنه علي حق ..

و أن ملايين المؤمنين الأخرين ..

قد جانبهم الصواب ..

إما لانهم لم يتعرفوا علي دينه ..أو لانهم تعرفوا عليه و ضلوا .ليست لدى مشكلة مع معتنق اى دين ...

كل واحد حر في تصوراته ( الإسلامي و المسيحي و اليهودى و الهندوسي و البوذى و أتباع كونفوشيوس ..أو حتي اللأدرى ) ..و إنما مشكلتي عادة ما ......

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