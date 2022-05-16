#محمد_حسين_يونس في العالم عدد لا يمكن حصره من الأديان و المذاهب و الشيع التي يعتنقها سكان الكوكب ..
و كل منهم يعتقد أنه علي حق ..
و أن ملايين المؤمنين الأخرين ..
قد جانبهم الصواب ..
إما لانهم لم يتعرفوا علي دينه ..أو لانهم تعرفوا عليه و ضلوا .ليست لدى مشكلة مع معتنق اى دين ...
كل واحد حر في تصوراته ( الإسلامي و المسيحي و اليهودى و الهندوسي و البوذى و أتباع كونفوشيوس ..أو حتي اللأدرى ) ..و إنما مشكلتي عادة ما ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقل جامح و فكر غير معتاد - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقل جامح و فكر غير معتاد - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).