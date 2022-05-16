بعد عاصفة اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

2022/05/16 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام الأربعة المقبلة ، فيما توقعت

ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من

الغد.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن "طقس

البلاد ليوم غد ال

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