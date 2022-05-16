وضع خطير بكوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يأمر

2022/05/16 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد كيم جونغ-أون السلطات الصحية في كوريا الشمالية، الاثنين، على نهجها في التصدي لوباء كوفيد -19 الذي أودى بحياة 50 شخصا منذ إعلان ظهوره رسميا في البلاد، داعيا الجيش للتدخل لحل مشكلات تتعلق بـ"احتياطي الأدوية" في بيونغ يانغ.

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