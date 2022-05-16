“الليجا” تغير مواعيد الجولة الأخيرة من أجل عيون ريال مدريد

2022/05/16 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منحت رابطة الدوري الإسباني ميزة إضافية لنادي ريال مدريد قبل مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في ختام الموسم الحالي 2021/2022.وأعلن الدوري الإسباني عن تغييرات في مواعيد الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة خاصة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على ملعب “سانتياجو برنابيو”.تم تقديم المباراة من يوم الأحد إلى يوم […]

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