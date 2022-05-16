هل سئمت من الطبخ؟ خطوات تساعدك على إعداد الطعام بسعادة أكبر

2022/05/16 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء كنت من هواة الطبخ أم لا، لا بد أنّ جائحة فيروس كورونا أرهقتك بعد تمضيتك لعامين متتاليين طويلين في المطبخ.كما أنها جعلتك تدرك الجهد الذي يتطلبه إعداد كل وجبة طعام يوميًا.

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