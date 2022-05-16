الصدر : الشعب العراقي يعاني من الفقر

2022/05/16 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعب العراقي يعاني من الفقر.

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