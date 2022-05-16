تعطيل الدوام في عدد من المحافظات وتعليق الرحلات من مطاري بغداد والنجف

2022/05/16 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

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تعطيل الدوام في عدد من المحافظات وتعليق الرحلات من مطاري بغداد والنجفتسببت العاصفة الترابية التي تجتاح معظم أنحاء العراق بتعطيل الدوام في عدد من المحافظات وتعليق الرحلات الجوية في المطارات.واعلنت العاصمة بغداد وكل من كركوك وديالى وبابل وواسط والنجف والديوانية تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت البلاد منذ مساء الأحد وذلك نتيجة انخفاض مدى الرؤية الى نسب متدنية في حين قررت السلطات ارجاء الامتحانات في الجامعات والمدارس.وفي ذات السياق قررت إدارات مطارات بغداد والنجف والسليمانية تعطيل رحلاته الجوية إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

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