منبئ جوي يحذر من رياح نشطة وغبار اكثر خلال الساعات القادمة

2022/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حذر المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الاثنين، من رياح نشطة وغبار متوقع ان يجتاح مناطق البصرة خلال الساعات القادمة.

وقال التميمي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "نحذر من رياح نشطة وغبار متوقع ان يجتاح مناطق البصرة خلال الساعات القادمة".

واضاف انه "يتوجب على الجميع اخذ الاحتياطات الازمة والسلامة للجميع ".

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