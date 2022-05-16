2022/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القبض على متهمين اثنين احدهم بالسرقة وآخر بالنصب والاحتيال في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرقي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الأول ومفرزة من مركز شرطة النهروان، القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 453 (نصب واحتيال) في منطقة (النهروان) شرقي بغداد"، مبينةً أنه "تم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين احدهم بالسرقة وآخر بالنصب والاحتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين احدهم بالسرقة وآخر بالنصب والاحتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).