الصدر: لن نعيد العراق لمربع المحاصصة - عاجل

2022/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، انه لن يسمح بعودة للمربع الأول.

وقال الصدر في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "الشعب العراقي يعاني من الفقر ولن نسمح بعودته للمربع الأول".

وأضاف محادثاً الاطار التنسيقي انه "أي عذر ترتجونه في تعطيلكم لقمة الشعب"، محذراً إياهم بعبارة "إتقوا شر الحليم".

وتابع الصدر في كلمته ان "الشعب يغلي وإلى متى سيبقى الفساد"

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