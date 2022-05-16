2022/05/16 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … افاد مصدر طبي في دائرة صحة المثنى، اليوم الاثنين، بتسجيل العشرات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “مستشفيات المثنى، استقبلت العشرات من حالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت المحافظة فجر اليوم والتي تعتبر الأشد من بين المحافظات”.وأوضح، أن “أغلب الحالات التي زارت المستشفيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).