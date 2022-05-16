طهران: اعتقال الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا خطوة “غير قانونية”

2022/05/16 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن اعتقال الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا، يعتبر خطوة غير قانونية، وأنه تم رغم حصانته الدبلوماسية وخلافا للأعراف المتبعة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “تم اعتقال دبلوماسي إيراني في بلجيكا، وهذه خطوة غير قانونية تمت رغم حصانته الدبلوماسية وخلافا للاعراف المتبعة..نتابع هذا […]

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