مقتدى الصدر في خطاب غاضب: لن نتحالف مع “الثلث المعطّل”

2022/05/16 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، في خطاب بثته قناة التغيير الفضائية، أن الشعب العراقي يعاني من الفقر، ولن نعيد العراق إلى المحاصصة.

وتابع :”لن نتحالف مع الثلث المعطل فالسلطة اعمت اعينهم امام مصالح الشعب”.

وتساءل “الصدر” : إلى متى يبقى البعير على التل وإلى متى يبقى الفساد في العراق؟

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