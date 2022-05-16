أول رد من مشعان الجبوري بعد اسقاط عضويته من البرلمان

2022/05/16 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضويته في مجلس النواب.

وقال الجبوري، عبر "تويتر": "رغم ان رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بان القضية ليست من اختصاصها".

وأضاف قائلا: "نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات ؟ ومن غدر سيندم".

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الإتحادية أصدرت اليوم، قرارا بإلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب".

وأضاف المصدر، أن "ذلك جاء بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة، فيما سيكون قتيبة الجبوري بديلا عنه".

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