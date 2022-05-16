​​​​​​​استشهاد وإصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة بديالى

2022/05/16 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستشهاد وإصابة ثلاثة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "منتسباً استشهد واصيب اثنين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية لطوارئ الشرطة في بساتين الوقف شمال شرق ديالى".

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