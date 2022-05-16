رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وكيلة الامين العام للامم المتحدة

2022/05/16 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين

الموافق 16/ 5/ 2022 السيدة أليس نديريتو

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/

المستشار الخاص المعني بمنع الابادة

الجماعية.

ونقل بيان

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