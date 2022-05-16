2022/05/16 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د بلال الخليفة ​

في الفترة الأخيرة، لاحظنا ان المحكمة

الاتحادية اخذت دورها الطبيعي وكانت

متميزة وشجاعة في قراراتها الولائية،

في عدة أمور ومنها: 1 – اصدرت المحكمة

الاتحادية العليا قرارها في الدع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانتظار القرار القادم للمحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانتظار القرار القادم للمحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).