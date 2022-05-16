شاهد.. عاصفة رملية شديدة تُعطل الملاحة وتُعلق الدوام الرسمي في العراق

2022/05/16 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية بغداد الإثنين، وأدت إلى تعليق رحلات الطيران في مطاري بغداد الدولي والنجف لبضع ساعات.

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