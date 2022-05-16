المحكمة الاتحادية تلغي عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب .. والاخير يرد

2022/05/16 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب .

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