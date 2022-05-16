الاستخبارات تحكم قبضتها على عصابة سرقة وتسليب العجلات وبحوزتها اختاما مزورة في الديوانية

2022/05/16 | 14:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احكمت وكالة الاستخبارات قبضتها على عصابة سرقة وتسليب العجلات وبحوزتها اختاما مزورة في الديوانية.

وذكر بيان للوكالة انه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظة الديوانية من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مشتركين بعدة عمليات سرقة وتسليب للعجلات ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد متابعة في المحافظة واستحصال الموافقات القضائية بعد تشخيص المتهمين والوصول الى أماكن تواجدهم والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم اختاما مختلفة لدوائر الدولة ومستمسكات وبطاقات سكن وطوابع وهويات احوال جميعها مزورة ومسدس صوتي.

واضاف انه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بقيامهم باكثر من عملية سرقة وتسليب للعجلات تحت تهديد السلاح ومن ضمنها تسليب عجلة على طريق المحافظة في الشامية واخرى في حولي ام الخيل بنفس المحافظة .

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