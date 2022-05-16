2022/05/16 | 14:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: ضبط هدر في شراء أجهزة لقياس ضغط السائل الدماغي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/16 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط هدر في شراء أجهزة لقياس ضغط السائل الدماغي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط هدر في شراء أجهزة لقياس ضغط السائل الدماغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).