2022/05/16 | 14:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MXRXWdUyaH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تصدر حكما بالغاء قانون الأمن الغذائي | اختصاص قانون دستوري د. سامر حميد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تصدر حكما بالغاء قانون الأمن الغذائي | اختصاص قانون دستوري د. سامر حميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).