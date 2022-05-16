طائرة أربيل تتلقى الخسارة الثالثة في دوري أبطال آسيا

2022/05/16 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تلقى فريق أربيل الخسارة الثالثة في دوري أبطال آسيا بكرة الطائرة والمقامة منافساتها في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.وخسر أربيل اليوم الاثنين، أمام الريان القطري بثلاثة أشواط لشوط واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دوري المجموعات.وسبق لأربيل أن خسر أمام شهداب الإيراني وتاراز الكازاخستاني في الجولتين الماضيتين.وتقام البطولة في إيران للفترة […]

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