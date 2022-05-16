الصدر يهاجم الإطار التنسيقي وحلفائه :السلطة اعمت اعينكم ولن نتحالف معكم ونعيد العراق للمحاصصة

2022/05/16 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى

الصدر، اليوم الاثنين، الإطار التنسيقي

والقوى المتحالفة معه التي تشكل معاً ما

بات بعرف باسم "الثلث المعطل"، واصفاً

أفعال الأخير بـ"المشينة"، فيما أكد أنه

لن يتحالف م

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