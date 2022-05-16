بائعو التبغ في كل مكان.. مدينة في تركيا ترحب بالمدخنين وهذا سر استخدامها للخيار بمنتجاتها

2022/05/16 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف هاوي التصوير، مالك الحاج، عن عادات أهل مدينة أديامان التركية مع التدخين والتبغ، الذي يعتبر أحد مصادر الرزق الأساسية بالمنطقة، حتى في الصيدليات.

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