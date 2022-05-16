2022/05/16 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، عن إخلاء جميع المواد الكيمياوية الخطرة من مطار البصرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي وجه مديرية منفذ مطار البصرة الدولي بإخلاء جميع المواد (الكيمياوية الخطرة)، المتروكة التي تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في المخازن دون مراجعة أصحاب العلاقة"، مبيناً أن "ذلك جاء استنادا الى الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أن "هذه المواد تم نقلها إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إخلاء جميع المواد الكيمياوية الخطرة من مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن إخلاء جميع المواد الكيمياوية الخطرة من مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).