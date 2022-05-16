مصدر لـ(بغداد اليوم): الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمنزل العبادي

2022/05/16 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

يعقد الاطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال مصدر في الاطار لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع دوري مقرر له منذ يومين، حيث سيناقش اخر التطورات على الساحة السياسية".

وأضاف، ان "الاجتماع مخصص فقط للقوى الشيعية المنضوية في الاطار ولن تكون هناك مشاركة للقوى المتحالفة مع السنية او الكردية".

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