أساقفة: الشرطة الإسرائيلية

2022/05/16 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم أساقفة الأراضي المقدسة، الاثنين، إسرائيل بـ"عدم احترام" الكنيسة خلال تشييع الصحفية، شيرين أبو عاقلة، الجمعة، فيما استنكرت إدارة المستشفى "الإجراءات غير المسؤولة".

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