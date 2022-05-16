2022/05/16 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح نواب ومختصون حلولا عدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم أحقية الحكومة بارسال مشاريع قوانين لبرلمان لكونها “تصريف اعمال”، وفيما أشاروا إلى أن أول الحلول هو منح وزارة المالية سلفا لدعم قطاعات الزراعة والتجارة شريطة أن تكون هناك حسابات ختامية، أكدوا أن الحل الثاني هو حل […]

ظهرت المقالة “خبزة لا تكسرين وأكلي حتى تشبعين”..



ما هي الحلول للأزمة الاقتصادية في العراق؟ أولاً على ايرث نيوز.

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