الخارجية الامريكية : ندعم الحق في حرية التعبير للشعب الايراني الشجاع

2022/05/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية دعم واشنطن الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع للشعب الإيراني.

وفي أول تعليق للإدارة الاميركية على الاحتجاجات في إيران قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس عبر تغريدة على تويتر ان المتظاهرين الشجعان في إيران قد نهضوا دفاعًا عن حقوقهم مؤكدا ان للشعب الإيراني الحق في محاسبة نظامه وان الولايات المتحدة تدعم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني وخارجه من دون خوف من العنف أو الانتقام.

Brave Iranian protestors are standing up for their rights.



The Iranian people have a right to hold their government accountable.



We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline – without fear of violence and reprisal.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022

