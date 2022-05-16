الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية في اوكرانيا

2022/05/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط طائرتين من طراز "سو-25" تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية في الجو في منطقتي نيكولاييف وخاركيف.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مناطق يفغينوفكا ومنطقة ميكولايف و فيليكايا كاميشوفاخا طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في الجو."

وأضاف انه "تم أُسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-24 بالقرب من جزيرة زميني، دمرت عشر مركبات جوية أوكرانية بدون طيار فوق مناطق نوفوسفيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وديمنتييفكا وإيزيوم ومالي بروهودي في منطقة خاركيف ودونيتسك وفيزوكوي وكالينوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك طائرتان سوفيتية الصنع من طراز "تو-134"، وطائرة نفاثة".

واوضح كوناشينكوف ان "القوات الصاروخية والمدفعية 325 ضربت منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية و 14 مركز قيادة و 24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار."

وأوضح انه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير، 168 طائرة، 125طائرة هليكوبتر 889 مركبة جوية بدون طيار، 307 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، 3108 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، 381 قاذفة صواريخ، 1529 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و2949 مركبة عسكرية خاصة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ82، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

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