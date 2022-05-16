بظهور أساطير النادي.. ريال مدريد يعلن عن قميصه للموسم الجديد

2022/05/16 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن التصميم الجديد لقميصه الأساسي الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل 2022/2023.

القميص الجديد للنادي الملكي، والذي تم تصميمه من قبل شركة “أديداس” الراعي الرسمي لملابس الفريق، لم يختلف كثيرًا عن سابقيه.

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