جهاز الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في الفرات الأوسط

2022/05/16 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني بمحافظة ميسان تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الفرات الاوسط بحوزتها 15 كغم كرستال وحشيشة.

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني ان مفارز أمن ميسان التابعة لجهاز الامن الوطني القت القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة وبحوزته نحو 14 كغم من مادة الكرستال وكغم واحد من مادة الحشيشة.

وأضاف البيان ان أفراد الشبكة الأربعة الباقين توزعوا في محافظتي كربلاء والنجف وجرى مداهمة أوكارهم والقاء القبض عليهم وضبط مبلغ مالي كان بحوزتهم لغرض المتاجرة.

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