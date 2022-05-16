رئيس الجمهورية ورئيس الجبهة التركمانية يؤكدان دعم الحوار في حسم المسائل العالقة

2022/05/16 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم الاثنين، على دعم الحوار في حسم المسائل العالقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (واخ)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد رئيس الجبهة التركمانية حسن توران”.

واضافت انه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية رصّ الصف الوطني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة وتلبية الإستحقاقات الوطنية والدستورية التي تنتظر العراق، إلى جانب ترسيخ أمن واستقرار المواطنين”.

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