قانوني: الغاء قانون الأمن الغذائي صحيح وبإمكان رئاسة الجمهورية ان تقدمه

2022/05/16 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني امير الدعمي، اليوم الاثنين، ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإلغاء قانون الامن الغذائي لم يأتِ بجديد وهو صحيح 100 بالمئة، فيما أشار الى إمكانية تقديم القانون عن طريق رئاسة الجمهورية.وقال الدعمي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن قانون الامن الغذائي لم يأتِ بجديد فليس […]

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