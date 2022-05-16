جرعة زائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى كارثة

2022/05/16 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الخبيرة في العلوم الطبية ومقدمة البرامج التلفزيونية إيلينا ماليشيفا ومضيفها المشارك، عالم المناعة أندري بروديوس، ضرورة الحذر من الإسراف في تناول مسكنات الباراسيتامول.وحذرت القناة الأولى عبر برنامجها “حياة صحية”، من مخاطر الاستخدام المتكرر لعقار مشهور، حيث أشار الخبراء إلى أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تؤدي إلى تسمم الكبد.وقال ضيف البرنامج […]

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