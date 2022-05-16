2022/05/16 | 15:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TATTwluqI2k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر كلا وألف كلا.. لن نتحالف معهم ولن نعيد العراق للمحاصصة/ مع الضيف نجم عبد طارش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر كلا وألف كلا.. لن نتحالف معهم ولن نعيد العراق للمحاصصة/ مع الضيف نجم عبد طارش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).