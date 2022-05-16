2022/05/16 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zKvOYkqqlTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في لهجة صارمة .. الصدر يرفض التحالف مع الثلث المعطّل | الخبير السياسي نجم القصاب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في لهجة صارمة .. الصدر يرفض التحالف مع الثلث المعطّل | الخبير السياسي نجم القصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).