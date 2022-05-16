"أريد أن أموت".. مقاطع فيديو مزعجة تظهر سكان شنغهاي يكافحون ضد مشاكل الصحة النفسية وسط حالة الإغلاق الأشد في العالم

2022/05/16 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الصين أزمة في الصحة العقلية حيث يتحمل الناس في المناطق الأكثر تضررًا أقسى القيود التي شوهدت في أي مكان في العالم.قال خبراء الصحة العقلية لـCNN إنهم يرون زيادات كبيرة في حالات القلق والاكتئاب.يفقد الكثير من الناس في شنغهاي، المدينة الأكثر عالمية والأكثر ثراءً في الصين، الأمل بعد شهور من الحجر في منازلهم.

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