الصحة تعلن ارتفاع حالات الاختناق الى 4 الاف شخص

2022/05/16 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حالات الاختناق الى 4 الاف شخص.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اعداد حالات الاختناق ارتفعت الى 4 الاف حالة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدد من المحافظات العراقية".

واضافت ان "جميع الحالات تلقت الرعاية الصحية اللازمة".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مبينة أن أغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة.

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