2022/05/16 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير الطاقة السعودي، الاثنين، أن تكون بلاده قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ستنتج 13 مليون برميل نفط يوميا.. في 2027) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ستنتج 13 مليون برميل نفط يوميا.. في 2027) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).