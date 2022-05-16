العواصف الترابية و الرملية خطر متفاقم يهدد العراقيين

2022/05/16 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الأستاذة الدكتورة جيهان بابان تعرض العراق في الأسابيع الأخيرة و مازال يتعرض الى سلسلة من العواصف الترابية و الرملية الخطيرة بيئيا و صحياّ بسبب اصابة الألاف من العراقيين وخاصة من الأطفال و كبار السن بمضاعفات مرضية اضطرتهم الى مراجعة شعب الطوارئ لتلقي العلاج بسبب تقرح العيون وصعوبة في التنفس وحالات قلبية حادة.وللعلم […]

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