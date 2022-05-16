2022/05/16 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لناخب لبناني يصوت لنجم ريال مدريد كريم بنزيما.وأظهرت الصورة ورقة الاقتراع، حيث كتب عليها الناخب “الحكومة..بنزيما تاج راسكم”.وتوج بنزيما مؤخراً بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج للمرة الثالثة في تأريخه.ويقدم بنزيما الملقب بـ”الحكومة” مستويات كبيرة مع الفريق الملكي، حيث أسهم في قيادته للتويج […]

ظهرت المقالة صورة..



ناخب لبناني يصوت لـ”حكومة” بنزيما أولاً على ايرث نيوز.

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