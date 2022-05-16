2022/05/16 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

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الرئيس برهم صالح : الصابئة المندائيون مكوّن أصيل ولهم أدوار مهمة في البلد#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/D0YUodhGq3

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) May 16, 2022

برهم صالح : الصابئة المندائيون مكوّن أصيل ولهم أدوار مهمة في البلد

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