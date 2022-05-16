الصحة: ارتفاع اعداد حالات الاختناق الى 4000 حالة

2022/05/16 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع اعداد حالات الاختناق في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "حالات الاختناق ارتفعت الى اربعة آلاف حالة".

واضاف، ان "جميع الحالات تلقت الرعاية الصحية اللازمة".

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