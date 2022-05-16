وزير النفط يؤكد العمل على تسريع خطط إستثمار الغاز والطاقة النظيفة

2022/05/16 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير النفط، النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاثنين، العمل على تسريع خطط ومشاريع الاستثمار الامثل للغاز الحر والمصاحب لدعم قطاع الطاقة، والتقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري ، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ، والتقليل من الانبعاثات الضارة بالمناخ .وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال […]

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